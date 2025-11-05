Доходы бюджета Махачкалы увеличились на 11,1%

По итогам девяти месяцев 2025 года доходы бюджета Махачкалы достигли 4,2 млрд руб. Это на 11,1% больше прошлогодних показателей, сообщили в пресс-службе городской администрации.

По состоянию на 1 октября 2025 года бюджет Махачкалы впервые за длительное время сформирован с профицитом на уровне 0,09% от доходов. Общие параметры бюджета на 2025 год утвердили с доходами в 15,9 млрд руб. и расходами в 15,9 млрд руб.

Освоение расходной части бюджета за тот же период — 65,3%. Кроме того, установлен верхний предел муниципального долга на 1 января 2026 года в размере 2,4 млрд руб.

Мария Хоперская