Жительница Ленобласти стала фигуранткой дела из-за публикации двухлетней давности

Уголовное дело возбуждено в Ленинградской области по статье о публичных призывах к осуществлению террористической деятельности в Сети. Фигурантом стала 49-летняя жительница региона, сообщили в пресс-службе СУ СКР по области.

По информации ведомства, в мае 2023 года она разместила запись на публичной и доступной неограниченному количеству лиц странице. Пост содержал публичное оправдание терроризма.

Возбуждено дело по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ. Подозреваемую задержали. Далее суд рассмотрит ходатайство следствия об избрании меры пресечения.

Татьяна Титаева