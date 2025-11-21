«Важно возрождать традиции в современном ключе»

Один из талантов Николая Цискаридзе — удерживать внимание публики острым словом, неожиданной сменой творческого амплуа или элегантными украшениями. Этой осенью он выступил на сцене МХТ им. А. П. Чехова в роли Людовика XIV в премьере «Кабалы святош» и поддерживал культурные инициативы ювелирного бренда Posié, другом которого является. А впереди у Цискаридзе — декабрьские «Щелкунчики», которые с участием выпускников возглавляемой им Вагановской академии пройдут на главных балетных сценах страны.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран На Николае Цискаридзе жилет Carol Christian Poell; брюки 12 Storeez; брошь «Коронация», белое золото, бриллианты, жемчуг, Posié; браслет «Опера», белое и желтое золото, бриллианты, Posié

Фото: Данил Головкин / предоставлено Posie На Николае Цискаридзе жилет Carol Christian Poell; брюки 12 Storeez; брошь «Коронация», белое золото, бриллианты, жемчуг, Posié; браслет «Опера», белое и желтое золото, бриллианты, Posié

Фото: Данил Головкин / предоставлено Posie

— Николай Максимович, вы не раз говорили, что Михаил Булгаков — один из ваших любимых писателей. И вот вы дебютировали на драматической сцене в спектакле по его пьесе «Кабала святош». Что для вас это значит?

— Это сказка, в которую я попал. Поскольку премьера уже состоялась, я могу сказать, что весь репетиционный процесс, весь период создания спектакля для меня навсегда останется временем высочайшего наслаждения от общения с очень талантливыми и неординарными людьми.

Создание театрального спектакля возможно, только если есть уважение и любовь между всеми, кто это делает.

А в остальном — главное, чтобы зрителю было интересно.

— Говорят, вы с первых репетиций знали свою роль наизусть.

— Я очень старался, понимая, что это для меня необычное состояние. Одно дело давать интервью, вести программу, а другое — произносить текст классика со сцены. Поэтому я этим занимался очень серьезно. Но, в отличие от моих коллег, которые ежедневно выходили на сцену и параллельно готовили другие спектакли, у меня была только одна роль, может быть, поэтому я быстрее выучил какие-то реплики. Это профессиональная обязанность, и я понимал, что раз за это взялся, то должен соответствовать.

— В знак поддержки Константин Хабенский подарил вам перстень Олега Табакова. Какое впечатление это на вас произвело? И какие украшения в вашем вкусе?

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Пиджак 12 Storeez; брошь-подвеска «Веера», белое золото, бриллианты, Posié; браслет «Коронация», белое золото, бриллианты, Posié

Фото: Данил Головкин / предоставлено Posie Пиджак 12 Storeez; брошь-подвеска «Веера», белое золото, бриллианты, Posié; браслет «Коронация», белое золото, бриллианты, Posié

Фото: Данил Головкин / предоставлено Posie

— Константин Юрьевич окружил меня теплом и заботой, понимая, как мне сложно преодолевать свои сомнения. Понаблюдав за мной, он понял, что этот подарок станет и стимулом, и символом. Хабенский знает, что я всегда с большим трепетом относился к Олегу Павловичу и он всегда был ко мне очень добр и внимателен.

Я люблю разные украшения — броши, браслеты, кольца. Многие из них мне подарили. А поскольку я и сам очень люблю делать подарки, то друзьям в последнее время дарю украшения Posié.

— Как вы выбираете, с кем сотрудничать?

— Я всю жизнь ориентируюсь на то, что мне нравится, от чего я получаю удовольствие. Жизнь разнообразна и очень коротка. Очень многое хочется попробовать успеть и не зацикливаться на чем-то одном. Моя основная профессия забрала такое количество времени и сил, что сейчас, освободившись от нее, я наконец-то могу свободно распоряжаться своим временем.

Наше сотрудничество, например, с Posié основано на общности взглядов на ювелирное искусство, а также на понимании того, как важно сохранять исторические и культурные связи, возрождая традиции в современном ключе. Это интересное взаимодействие, которое я ценю, поэтому регулярно принимаю участие в культурно-просветительских проектах этого бренда.

— Вы возглавляете Академию русского балета имени Вагановой и можете авторитетно ответить на вопрос, где проходит грань между следованием традициям и косностью, ретроградностью.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Брошь-подвеска «Веера», белое золото, бриллианты, Posiè

Фото: Данил Головкин / предоставлено Posie Брошь-подвеска «Веера», белое золото, бриллианты, Posiè

Фото: Данил Головкин / предоставлено Posie

— Замечательно сказал об этом, кажется, Вахтангов: «Традиции — это хорошо сохранившийся труп». Дело в том, что любая традиция — это прежде всего служение идее, высшим целям. Но если забыть о том, что нужно ориентироваться на сегодняшний день, то любая традиция становится глупостью. Нужно понимать, о чем мы говорим, зачем мы говорим, для чего мы действуем, в каком веке живем.

— Сколько Вагановская академия выпускает артистов балета ежегодно? И сколько из них становятся звездами первой величины?

— Выпускаем 30–40 человек ежегодно, лучших из них вы сможете увидеть в декабрьских «Щелкунчиках», которых мы традиционно показываем на сценах Мариинского театра и Кремлевского дворца. А вот звездами становятся, к сожалению, очень немногие. И так было всегда. Вагановская академия не завод. Мы прежде всего учебное заведение. В этом году 18 и 19 декабря ждем всех в Кремлевском дворце.

— Что вы цените в своих учениках и ученицах помимо физических данных? Какие личные качества должны быть у артиста балета?

— Я всегда радуюсь, когда они после получения диплома приумножают то, чему я их учил, на что ориентировал и куда направлял. Я никогда не ограничивал своих учеников в выборе действий ни в личной жизни, ни в пути развития. Хотя и оставляю за собой право не принимать их художественное прочтение или человеческий выбор. Это не значит, что я буду им навязывать свое мнение или каким-то другим способом их останавливать. Каждый человек имеет право на ошибку.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Пальто Carol Christian Poell; брюки Аttachment; брошь «Опера», белое золото, бриллианты, Posié

Фото: Данил Головкин / предоставлено Posie Пальто Carol Christian Poell; брюки Аttachment; брошь «Опера», белое золото, бриллианты, Posié

Фото: Данил Головкин / предоставлено Posie

Многие мои ученики бессознательно мне подражают. Во всем. С одной стороны, это приятно, но с другой — мне жалко, что некоторые из них не хотят развиваться. Это к вопросу о традициях и ретроградности. Не хотят развиваться, не хотят читать.

— Артист балета, ректор Вагановской академии, автор мемуаров, телеведущий, артист МХТ — чем продолжится этот список?

— Я не артист МХТ. Я человек, который имеет счастье быть приглашенным в МХТ. Первый среди артистов балета за всю долгую историю существования МХТ. Я ни в чем себя не ограничиваю и не ставлю себе никаких преград.

Я умею ценить чужой труд и восхищаться чужим талантом. И, наверное, это самое важное, что человек должен в себе взрастить и хранить. А все остальное — в руках Всевышнего.

Стилист: Татьяна Лисовская Продюсеры: Маргарита Синяева, Евгений Синяев Ассистент продюсеров: Кристина Хатыпова Грумер и стилист по волосам: Юлия Исаева Ассистенты по свету: «Болд Москоу» Ретушь: Арторик Магомедов

Беседовал Максим Андриянов