Мягкость против строгости

Меховое пальто

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография DSquared2 Фото: Courtesy of DSquared2 Dolce & Gabbana Фото: Courtesy of Dolce & Gabbana Hermes Фото: Filippo Fior for Hermes Следующая фотография 1 / 3 DSquared2 Фото: Courtesy of DSquared2 Dolce & Gabbana Фото: Courtesy of Dolce & Gabbana Hermes Фото: Filippo Fior for Hermes

В моду возвращаются шубы и дубленки. Не важно, настоящий мех или нет, главное — эффект. Дизайнеры Dolce & Gabbana предлагают носить шубы под леопарда, пальто из денима с меховой оторочкой и пушистые бомберы. Братья Дин и Ден Кейтены на юбилейном шоу Dsquared2 (бренду в этом году исполняется 30 лет) показали шерлинг, как у рокеров, в контрастном сочетании с белыми сорочками и галстуками. Gucci представили пальто в пол с овчинным мехом и более короткие модели — и те и другие удобно носить с джинсами. У Вероник Нишанян в коллекции для Hermes есть пальто с геометрическими мотивами из разноцветной дубленой кожи и джемперы, выполненные в той же технике, из кожи молодого ягненка. Миучча Прада и Раф Симонс (Prada) вспомнили о накладных меховых воротниках и капюшонах, а Джорджо Армани завершил одну из последних своих коллекций двумя универсальными силуэтами для зимы — дубленкой в пол из овчины и шубой из шоколадной норки.

Black tie

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Dolce & Gabbana Фото: Courtesy of Dolce & Gabbana Christian Dior Фото: Courtesy of Christian Dior Dries Van Noten Фото: Courtesy of Dries Van Noten Следующая фотография 1 / 3 Dolce & Gabbana Фото: Courtesy of Dolce & Gabbana Christian Dior Фото: Courtesy of Christian Dior Dries Van Noten Фото: Courtesy of Dries Van Noten

Вещи из прощальной коллекции Кима Джонса для Dior Men стилизованы под платья и оперные пальто из осенне-зимней женской коллекции Кристиана Диора 1954 года — модельер показал, что кутюрные приемы могут быть актуальны для мужчины XXI века. Модели спускались по импровизированной лестнице с завязанными лентой глазами — в брюках-трансформерах, которые можно носить как пальто, в блейзерах на одной пуговице, кашемировых кардиганах, открывающих плечи, укороченных кожаных жакетах и объемных халатах из шелка и атласа. В календарь Недели моды вернулся Lanvin под руководством британца Питера Копинга. Ставка сделана на вечерние образы: топы из мятого шелка, рубашки, расшитые пайетками, и блейзеры из изумрудного бархата. Доменико Дольче и Стефано Габбана показали серию смокингов, украшенных драгоценными брошами. Бренд Jil Sander представил пальто в пол и блейзеры с широкими плечами, декорированные перьями страуса. Джулиан Клаузнер для своего неофициального мужского дебюта в Dries Van Noten (коллекция демонстрировалась с пометкой «студия») сделал ставку на атласные пальто с рукавами-фонариками, словно созданные для выходов в оперу. А Dsquared2 дополнили юбилейную коллекцию шифоновыми рубашками с люрексом, денимом, усыпанным стразами, и смокингами, расшитыми пайетками.

Клетка

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Prada Фото: Courtesy of Prada Saint Laurent Фото: Courtesy of Saint Laurent Kiton Фото: Courtesy of Kiton Следующая фотография 1 / 3 Prada Фото: Courtesy of Prada Saint Laurent Фото: Courtesy of Saint Laurent Kiton Фото: Courtesy of Kiton

Главный мотив сезона — клетка. Герои Saint Laurent маршировали по подиуму в здании музея Bourse de Commerce под звуки песни Леонарда Коэна «You Want It Darker» в строгих костюмах в клетку всех масштабов — от мельчайшей до гигантской. Брунелло Кучинелли тоже сделал ставку на клетку: элегантные костюмы с принтом «принц Уэльский» выполнены в бордовых оттенках. Kiton предлагает на зиму блейзеры из кашемира в разноцветную клетку гингем, Вилли Чаварриа для своего парижского дебюта выбрал брюки клеш и в тон к ним блейзеры в крупную клетку, а Prada представила непромокаемые тренчи из пластиковой ткани, напоминающей кухонную клеенку, в яркую крупную клетку.

Широкие брюки

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Dolce & Gabbana Фото: Courtesy of Dolce & Gabbana Giorgio Armani Фото: Courtesy of Giorgio Armani Jil Sander Фото: Courtesy of Jil Sander Следующая фотография 1 / 3 Dolce & Gabbana Фото: Courtesy of Dolce & Gabbana Giorgio Armani Фото: Courtesy of Giorgio Armani Jil Sander Фото: Courtesy of Jil Sander

Не обойдены вниманием свободные, словно летящие в движении брюки — на размер больше нужного. У Dolce & Gabbana они настолько длинные, что их можно подвернуть; пояс при этом свободен, поэтому ремень обязателен. Похожие модели появились и у Giorgio Armani — самые любимые, в элегантную широкую полоску (еще один микротренд сезона). Широкие брюки стали основой коллекции Jil Sander, они дополнены накладными юбками из той же ткани. У Zilli широкие брюки поддерживает удобная резинка.

Кардиган

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Brunello Cucinelli Фото: Courtesy of Brunello Cucinelli Dolce & Gabbana Фото: Courtesy of Dolce & Gabbana Louis Vuitton Фото: Courtesy of Louis Vuitton Следующая фотография 1 / 3 Brunello Cucinelli Фото: Courtesy of Brunello Cucinelli Dolce & Gabbana Фото: Courtesy of Dolce & Gabbana Louis Vuitton Фото: Courtesy of Louis Vuitton

Вместе с трендом на grandpa core в моду возвращаются дедушкины кардиганы. Например, у Фаррелла Уильямса в осенне-зимней коллекции Louis Vuitton, созданной вместе с лучшим другом Nigo, имеются розовые кардиганы, сотканные словно по мотивам фирменной клетки Damier. В коллекции Dolce & Gabbana — серые кофты во всем разнообразии оттенков, а Брунелло Кучинелли показал кашемировые кардиганы цвета красного вина и строгие двубортные модели в классической гамме. Kiton предложил вариант с китайским воротником-стойкой, Corneliani — коралловый кардиган из шерсти мериноса с асимметричной вязкой, а Stefano Ricci — спортивные модели на молнии цвета топленого молока с меховым воротником.

Бархат

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Giorgio Armani Фото: Courtesy of Giorgio Armani Hermes Фото: Filippo Fior for Hermes Brunello Cucinelli Фото: Courtesy of Brunello Cucinelli Следующая фотография 1 / 3 Giorgio Armani Фото: Courtesy of Giorgio Armani Hermes Фото: Filippo Fior for Hermes Brunello Cucinelli Фото: Courtesy of Brunello Cucinelli

Король сезона — бархат. В коллекции Giorgio Armani из него выполнено буквально все: от бомберов и жакетов до брюк и рубашек оттенков драгоценных камней — сапфиров, изумрудов и рубинов. Brunello Cucinelli показал смокинги из пурпурного и темно-синего бархата, Вероник Нишанян для Hermes — костюмы цвета кобальта, а Фаррелл Уильямс и Nigo — спортивный костюм из черного велюра. Дэниел Ли для Burberry представил серию костюмов из бархата с тиснеными узорами, напоминающими текстиль из британских коттеджей — подушки, шторы и старинные диваны. Stefano Ricci предлагает носить темно-синий бархатный пиджак с шелковым кантом и рубашкой тон в тон, а Миучча Прада и Раф Симонс — обратить внимание на жакеты из шоколадного бархата.

Скинни

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Gucci

Фото: Courtesy of Gucci Gucci

Фото: Courtesy of Gucci

Снова в моде узкие джинсы и брюки — достаточно облегающие, но не стягивающие ноги. Как на юбилейном показе Dsquared2 или у Prada, где Миучча Прада и Раф Симонс предложили узкие брюки в эстетике Indie Sleaze в сочетании с бархатными пиджаками. Off-White показал обтягивающие костюмы из технических немнущихся тканей, которые напомнили о временах Эди Слимана в Dior Homme. Bluemarble интерпретирует тренд в духе ретро, используя выбеленные оттенки, отсылающие к нулевым.

Лидия Агеева