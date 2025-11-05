В Минобороны появилась новая должность

Президент России Владимир Путин подписал указ, в соответствии с которым в Минобороны РФ появилась новая должность помощника министра — руководителя секретариата ведомства. Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

Изменения внесены в Реестр должностей федеральной государственной гражданской службы. Новая позиция добавлена после должности заместителя начальника Генерального штаба Вооруженных Сил РФ.

Пост министра обороны РФ с мая 2024 года занимает Андрей Белоусов. В июне этого же года Владимир Путин подписал указы, которыми разрешил иметь министру обороны 12 заместителей вместо 10, в том числе двух первых заместителей.