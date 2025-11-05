Рекомендации ФАС попали на маркетплейсы

Крупнейшие маркетплейсы изменили требования для продавцов. Платформы выполнили рекомендации Федеральной антимонопольной службы, поступившие после многочисленных жалоб малого и среднего бизнеса. С 1 ноября Wildberries отменил индекс остатка товара. Ранее продавцы с низким показателем были вынуждены либо платить за хранение продукции по повышенному тарифу, либо соглашаться на автоматические скидки на нее. Также компания скорректировала опцию «Конструктор тарифов»: теперь можно отказываться от дополнительных услуг досрочно.

Ozon (MOEX: OZON), в свою очередь, изменил правила обработки возвратов для продавцов, которые сами хранят свой товар. Но пока Ozon не выполнил условия до конца, рассказал селлер, гендиректор производителя кожаных аксессуаров Rels Иван Петраков: «Для нас как для продавцов-поставщиков это хорошее изменение. В Wildberries индекс остатка имел разрушительные последствия для поставщиков, которые работают по схеме продажи товаров со склада Wildberries. Перед высоким сезоном (распродажа 11.11, впереди Новый год) многие поставщики делают оверсток, то есть большое количество поставляемых товаров, свыше того, что поставляли ранее, чтобы полностью покрыть спрос покупателей, и у всех в связи с этим проседает этот индекс складских остатков. Индекс был очень плохим инструментом, и ФАС поступила достаточно правильно, что заставила Wildberries отрегулировать этот момент.

С Ozon другая ситуация. У поставщиков, которые работают по формату FBS, — это продавцы, которые относят товары на ПВЗ, а не поставляют консолидированно на склады Ozon для продажи силами маркетплейса, — были проблемы с возвратами. ФАС также на них надавила, чтобы возвраты можно было получать, как они привыкли. При этом в данный момент Ozon не до конца, в отличие от Wildberries, выполнил свои условия по откату этого обновления, так как есть целый ряд физических манипуляций в личном кабинете, в настройках, которые необходимо выполнить, чтобы начать получать возвраты, как было раньше. Просто так по умолчанию эта опция недоступна. Wildberries, со своей стороны, просто отменил обновление для всех. Никаких дополнительных настроек подключать не надо».

Эксперты отмечают, что эта регуляторная победа может иметь и обратную сторону. Маркетплейсы компенсируют потери, например, повышением комиссий. Так, Ozon уже объявил о втором за осень повышении сбора на пять процентных пунктов. В итоге прибыль продавцов может продолжить сокращаться, что приведет к росту цен и ухудшению сервиса, считает руководитель «Союза деловых людей» Илья Тимошин: «ФАС надавила на больные точки маркетплейсов, и мы видим быстрый разворот правил. Wildberries с 1 ноября отменил индекс остатков, который де-факто вынуждал селлеров либо переплачивать за хранение, либо уходить в принудительные скидки.

Ozon вернул прежний порядок по FBS-возвратам, и больше нет автоматической отправки отмененных заказов на склады площадки. С середины ноября добавится автовывоз, это упрощает оборот товара у продавца. Для СМП это реальная разгрузка оборотки и снижение административной неопределенности. Также есть важный нюанс: Ozon одновременно повышает комиссию за продажи для большинства категорий 10 ноября на пять процентных пунктов, и это на фоне октябрьского повышения еще на четыре пункта».

Собеседники “Ъ FM” также обращают внимание на другую сторону заморозки комиссий Wildberries. По их мнению, фиксация тарифов на полгода остановит рост цен, но и лишит покупателей скидок вне официальных распродаж. В самой компании заявляют, что эта мера позволит обеспечить стабильность для селлеров.

Ангелина Зотина