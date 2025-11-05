Анджелина Джоли посетила Херсон

Американская актриса и посол доброй воли ЮНИСЕФ Анджелина Джоли посетила город Херсон, который находится под контролем ВСУ. Об этом сообщают «Страна.ua» и УНИАН. В соцсетях публикуют фотографии актрисы в бронежилете с украинским флагом, она сидит на полу и играет с детьми.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: соцсети Фото: соцсети

По данным украинских СМИ, актриса побывала в нескольких медицинских учреждениях города, в том числе в роддоме и детской больнице, где проходят лечение мирные жители. Начальник Херсонской муниципальной военной администрации вручил актрисе памятный коин «Херсон», сообщает «РБК-Украина». Визит актрисы проходил в рамках гуманитарной миссии и благотворительной программы.

Херсонская область вошла в состав РФ по итогам референдума в 2022 году. Сейчас Россия контролирует левый берег Днепра. Правый, в том числе Херсон, находятся под контролем Украины.

Анджелина Джоли неоднократно посещала Украину. Весной 2022 года она побывала во Львове, где общалась с беженцами и волонтерами.