Лига всем премьер

Новая стратегия развития Российской премьер-лиги (РПЛ), рассчитанная на ближайший четырехлетний цикл, предусматривает укрепление ее позиций как одного из ключевых институтов отечественного футбола, но при этом делает акцент на целях, выглядящих вполне реалистичными. РПЛ хочет наращивать доходы, совершенствовать модель распределения финансовых средств между своими членами и, разумеется, увеличивать аудиторию. Правда, в случае с наиболее понятным ее индикатором — средней посещаемостью — речь идет, по сути, о возвращении к 2030 году к показателям конца прошлого десятилетия. Тогда после домашнего мирового первенства востребованность внутренних матчей чемпионата страны взлетела вверх, чтобы затем рухнуть — сначала из-за пандемии коронавируса, а затем Fan ID.

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Стратегия развития Российской премьер-лиги в начинающемся в следующем году очередном четырехлетнем цикле, представление которой состоялась на проходящем в Самаре форуме «Россия — спортивная держава», зафиксировала понятные и на самом деле совсем не новые амбиции структуры, объединяющей 16 клубов высшего футбольного дивизиона. О них говорили и предшественники возглавляющего РПЛ с 2022 года Александра Алаева. Разница лишь в приоритетах.

В этой стратегии на первом месте оказалась «субъектность» лиги. Под ней подразумевается «повышение уровня ее влияния в системе российского футбола» при взаимодействии с «регуляторами», то есть прежде всего Российским футбольным союзом (РФС), головной в сегменте структурой.

Из документа следует, что РПЛ, в частности, намерена играть более заметную роль в вопросах формирования календаря, «качества и прозрачности» судейства. А среди указанных в разделе инициатив есть довольно любопытные, связанные с «определением возможности и целесообразности внедрения новых форматов чемпионата России» или «совершенствованием модели распределения финансовых средств и структуры инвестиционного фонда развития для обеспечения стабильного финансирования проектов развития и деятельности лиг».

Догадаться, какие еще основные направления попадут в «Стратегию РПЛ — 2030», было несложно. В ней, разумеется, наряду с цифровизацией и технологическим прогрессом много внимания уделено составляющей, которую лига максимально доступно обозначила термином «доходы».

Естественно, все их источники — медиаправа, спонсорские и партнерские контракты, международные права — должны показывать «системный рост». Способы его достижения перечислены в списке соответствующих «инициатив». В нем значатся и «всесторонний анализ вариантов дистрибуции (пакетирования) контракта с вещателями», и «изучение перспективных и растущих рынков с высоким показателем рекламных расходов компаний-участников», и «исследование медиаландшафта и рынка спортивных трансляций на ключевых и перспективных территориях», и «системная работа и поиск возможностей по проникновению на перспективные международные рынки спортивных трансляций», и «разработка дополнительных элементов интеллектуальной собственности с прицелом на определенные группы аудитории (детская, женская), возможная коллаборация с популярными франшизами».

В документе нет конкретных цифр. Однако Александр Алаев во время презентации признался, что РПЛ «ставила себе ориентиры в стратегии: 20% — минимум роста всех доходов от цикла к циклу»: «Сейчас мы как раз находимся при подписании контрактов нового цикла, и у меня нет сомнений, что мы выполним наш KPI, который как раз является 20%». Первый из этих контрактов — на реализацию медиаправ — лига заключила в конце прошлой недели, продлив на четыре года соглашение с основным вещателем — «Матч ТВ». Правда, по данным “Ъ”, его сумма по сравнению с предыдущим выросла все-таки на 10%.

Зато конкретные цифры есть в разделе, посвященном аудитории. РПЛ постарается в ближайшие четыре года превратиться в «премиальный спортивно-развлекательный бренд» с помощью набора различных мер. Он включает, допустим, «формирование обновленной бренд-платформы РПЛ», «работу с образами футболистов», «создание крупных имиджевых проектов с главными лицами чемпионата» (документальные фильмы, собственные и партнерские шоу), «разработку и внедрение CRM c полноценной программой лояльности и возможностью персонализированного взаимодействия с аудиторией» и «комплексную программу повышения посещаемости клубов».

Посещаемость в 2030 году планируется довести до 18 тыс. человек в среднем на матче.

И этот показатель выглядит идеальной иллюстрацией реалистичности подхода РПЛ к своей стратегии. В действительности к этой отметке средняя посещаемость отечественного чемпионата однажды уже приблизилась. После чемпионата мира 2018 года, который впервые приняла Россия, в стране произошел резкий скачок востребованности национального первенства. Она постоянно росла, а в турнире, стартовавшем летом 2019 года, средняя посещаемость достигла 17,2 тыс. человек. Однако затем она дважды рухнула вниз. Сначала падение произошло из-за пандемии коронавируса, а затем из-за внедрения в 2022 году Fan ID — системы идентификации болельщиков, не принятой большинством фанатских объединений. Однако по мере «адаптации» к ней средняя посещаемость росла. После 14 туров текущего чемпионата России она составляет практически 14 тыс. зрителей. Это на 1,8 тыс. больше, чем было по итогам прошлого первенства.

При этом, судя по всему, в ближайшее время функционерам из РПЛ придется думать о целях, которые не фигурируют в документе, но которые рассматривает как приоритетные еще один «регулятор». Выступая на презентации стратегии, министр спорта РФ Михаил Дегтярев сказал, что «в целом ее поддерживает», тут же добавив, что «пришло время совместно с футбольным сообществом произвести ряд стратегических изменений», поскольку «на кону будущее детско-юношеского футбола».

Господин Дегтярев, конечно, напомнил о своей идее ужесточить лимит на легионеров в чемпионате России, заметив, что пришло время «поставить точку» в дискуссии о нем: «Это ненормально, что девять из десяти самых высокооплачиваемых игроков нашего чемпионата — иностранцы, причем далеко не самого высокого уровня. Приоритетом для клубов должно стать развитие своих академий, детско-юношеских спортивных школ, дабы воспитывать своих собственных звезд».

Алексей Доспехов