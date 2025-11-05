Участники СВО чаще всего жалуются на отсутствие доступной среды в больницах

В Росздравнадзор с начала 2025 года поступило 416 обращений от участников специальной военной операции и членов их семей, сообщила начальник управления организации государственного контроля качества оказания медицинской помощи ведомства Оксана Федосеева, выступая 5 ноября на круглом столе в Общественной палате.

По ее словам, количество жалоб снижается, однако структура обращений остается прежней. Большинство из них касается организации доступной среды для инвалидов в медицинских учреждениях, льготного лекарственного обеспечения, а также длительности диагностических процедур при прохождении медико-социальной экспертизы. Наибольшее количество обращений поступает из Москвы и Московской области, а также из Краснодарского и Ставропольского краев, Башкирии и Самарской области, добавила госпожа Федосеева.

Росздравнадзор с 2022 года проводит мониторинг качества оказания медицинской помощи и лекарственного обеспечения участников СВО, по результатам которого регулярно выявляются нарушения порядка оказания помощи и недостатки в оснащении медицинских учреждений. В 2025 году по согласованию с прокуратурой проведено 17 внеплановых проверок в ряде регионов, включая Бурятию, Калмыкию, Марий Эл, Новосибирскую и Вологодскую области.

В апреле председатель Фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева сообщала, что среди подопечных фонда около 22 тыс. военнослужащих имеют тяжелую инвалидность. По данным Федерального центра клинической реабилитации, среди участников СВО с инвалидностью 58% относятся ко II группе, из них 85% получили инвалидность вследствие комбинированных минно-взрывных травм. 14,8% участников имеют I группу инвалидности, 26,9% — III группу.

Ольга Ванифатова