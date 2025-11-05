Массовые нарушения выявили на обувных фабриках в Дагестане

На обувных фабриках в Дагестане нашли массовые нарушения. Об этом сообщили в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по региону.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Майя Жинкина, Коммерсантъ Фото: Майя Жинкина, Коммерсантъ

Из 35 проверенных производств только три работали по заявленным адресам. Остальные либо работали нелегально, либо существовали «на бумагах». Действующие же предприятия вели деятельность с нарушениями санитарно-гигиенических норм. На местах отсутствовало нормальное освещение, а сотрудников не обеспечили ни средствами индивидуальной защиты органов дыхания, ни сидениями для кратковременного отдыха. Нет контроля за качеством продукции и утилизацией отходов.

Качество обуви также оказалось низким. Материалы верха и подкладки не соответствовали требованиям по устойчивости к трению и воздействию пота, что говорит о их быстром износе и потенциальном вреде для потребителя.

По итогам проверок Роспотребнадзор аннулировал 33 декларации о соответствии, запретив реализацию некачественной продукции. В отношении нарушителей составлены административные протоколы.

Мария Хоперская