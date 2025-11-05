Александрова уступила Рыбакиной в матче Итогового турнира WTA

Россиянка Екатерина Александрова проиграла представительнице Казахстана Елене Рыбакиной в матче третьего тура группового этапа Итогового турнира Женской теннисной ассоциации (WTA Finals). Состязание проходит в Эр-Рияде.

Встреча продлилась 1 час 14 минут и завершилась со счетом 6:4, 6:4. Екатерина Александрова занимает десятое место в рейтинге WTA, Елена Рыбакина — шестое. Россиянка заменила американскую теннисистку Мэдсион Киз, которая отказалась от участия в третьем туре из-за вирусного заболевания.

Ранее Елена Рыбакина досрочно пробилась в полуфинал турнира с первого места в группе «Серена Уильямс». Казахстанская теннисистка одержала победу во всех трех матчах. Также за выход в play-off поборются американка Аманда Анисимова и полька Ига Швёнтек.

WTA Finals завершится 8 ноября. Действующей победительницей турнира является американская теннисистка Коко Гауфф.

Таисия Орлова