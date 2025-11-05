Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
ЦСКА выставил вратаря Спенсера Мартина на драфт отказов

Московский хоккейный клуб ЦСКА поместил канадского голкипера Спенсера Мартина на драфт отказов. Об этом сообщает пресс-служба команды.

В течение 48 часов любой клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) может предложить Мартину продолжить карьеру в его системе. В этом регулярном чемпионате канадец провел 14 матчей, в которых одержал 5 побед. Вратарь отразил 90,5% бросков. Также на счету Мартина два «сухих» матча.

30-летний голкипер перешел в ЦСКА в июле 2025 года, соглашение с ним было рассчитано на два года. В прошлом сезоне Мартин выступал за клуб Американской хоккейной лиги (АХЛ) «Чикаго Вулвс». Также он выступал за клубы Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Каролина», «Ванкувер», «Колорадо» и «Коламбус». В лиге он провел 66 матчей, одержав 24 победы.

Ранее в обмен на денежную компенсацию голкипер Александр Самонов перешел в ЦСКА из уфимского «Салавата Юлаева». Сегодня армейский клуб заключил с вратарем контракт до конца следующего сезона.

ЦСКА занимает восьмое место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ. В 22 матчах команда набрала 22 очка.

Таисия Орлова

