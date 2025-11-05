СД «Полюса» рекомендовал дивиденды за III квартал в 36 рублей на акцию

Совет директоров ПАО «Полюс» (MOEX: PLZL) рекомендовал выплатить дивиденды за девять месяцев 2025 года в размере 36 руб. на одну обыкновенную акцию. Рекомендация соответствует обновленной дивидендной политике компании, согласно которой целевой коэффициент дивидендных выплат составляет 30% от показателя EBITDA за отчетный период.

В качестве даты, на которую будут определены акционеры, имеющие право на получение дивидендов, совет директоров предложил утвердить 22 декабря. Окончательное решение о размере дивидендов и дате закрытия реестра примут акционеры на внеочередном общем собрании, назначенном на 10 декабря. Прием бюллетеней для голосования завершится в тот же день. Дата определения лиц, имеющих право на участие в общем собрании, назначена на 17 ноября.

«Полюс» — крупнейшая российская золотодобывающая компания и один из мировых лидеров по объему производства золота и запасам минерально-сырьевой базы. Основные предприятия компании расположены в Красноярском крае, Иркутской и Магаданской областях, а также в Республике Саха (Якутия). Основным акционером «Полюса» является МКАО «Вандл холдингс лимитед» с долей 46,35%.

За первое полугодие 2025 года «Полюс» уже выплатил дивиденды в размере 70,85 руб. на акцию, что в сумме составило около 67 млрд руб. В 2024 году общие дивиденды по итогам трех кварталов достигли 130,175 руб. на акцию (с поправкой на дробление акций), а финальные дивиденды были установлены в размере 73 руб. на акцию.