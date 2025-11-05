Песков: Путин поручил изучить целесообразность подготовки к ядерным испытаниям

Президент России Владимир Путин не давал поручения приступить к подготовке ядерных испытаний. Глава государства поручил проработать вопрос о целесообразности начала подготовки к таким испытаниям. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

По его словам, Владимир Путин не ставил конкретных сроков на сбор предложений о целесообразности испытаний. «Нет, конкретных сроков сейчас не ставилось. Но понятно, что с тем, чтобы прийти к выводу о целесообразности начала подготовки к таким испытаниям, потребуется ровно столько времени, сколько позволит нам полностью понять намерения Соединенных Штатов Америки»,— пояснил господин Песков (цитата по ТАСС).

Сегодня Владимир Путин на совещании с постоянными членами Совета безопасности в Кремле поручил МИД, Минобороны, спецслужбам и гражданским ведомствам собрать и проанализировать информацию, а затем «внести согласованные предложения о возможном начале работ по подготовке испытаний ядерного оружия».

На совещании Совета безопасности председатель Госдумы Вячеслав Володин предложил обсудить заявления президента США Дональда Трампа о планах возобновить испытания ядерного оружия. Министр обороны Андрей Белоусов сказал, что США активно наращивают стратегические наступательные вооружения. Россия должна отвечать адекватно, считает министр, и поэтому поддерживать свой ядерный потенциал. С учетом этого Андрей Белоусов предложил немедленно начать подготовку к полномасштабным ядерным испытаниям на архипелаге Новая Земля.