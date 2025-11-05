«Мумию» снова потревожили

«Мумия» возвращается — студия Universal снова хочет перезапустить одноименную франшизу. В новые фильмы на главную роль может вернуться Брендан Фрейзер, пишет издание Deadline. Вместе с этим компания ведет переговоры с Рэйчел Вайс, она играла с Фрэйзером в первых двух частях: «Мумия» и «Мумия возвращается». Оба фильма собрали по $400 млн в прокате. Режиссер Стивен Соммерс к проекту не вернется, по данным Deadline, фильмом займутся авторы экшн-хорроров «Я иду искать» и «Эбигейл».

Учитывая репутацию авторов, ремейк «Мумии» может стать успешным, считает кинокритик Иван Афанасьев, но получится ли из этого полноценная франшиза, сказать трудно: «Может быть даже здорово, потому что сейчас "Мумия", я ее пересматривал относительно недавно, немножко архаично смотрится. Мэттью Беттинелли и Тайлер Джиллетт уже делали, как мне кажется, очень крутой перезапуск пятой части "Крика". Они смогли совместить вайбы кино 1990-х, когда все это было как будто немножко в новинку, и при этом подружить все это с современными веяниями, звездами, более современным взглядом на режиссуру. При этом мы все понимаем, что "Мумия" — кино в том числе и комедийное, как и "Крик", который они перезапускали. Они это сделают в достаточно ироничном ключе, совместив черную комедию и хоррор, как они делали всю свою карьеру. Должно быть достаточно интересно.

На самом деле больше вопросов к тому, как они сделают из Брендана Фрейзера главного героя, учитывая, что сейчас он выглядит чуть-чуть не так, как раньше: ему и лет побольше, и, скажем честно, веса в нем побольше. С другой стороны, в нем теперь и актерского веса, на мой взгляд, гораздо больше, чем было в девяностых. У меня, правда, при этом есть сомнения в том, что это может быть долгоиграющая история. Потому что людям хочется больше оригинального контента. Они могут сходить на ностальгических чувствах снова на Фрейзера, посмотреть на вайбы старой "Мумии", но на трилогию или что-то большее едва ли авторов хватит просто потому, что зритель от этого немного устал».

Для Universal это будет второй попыткой перезапустить «Мумию». Первый ремейк выходил в 2017-м, главную роль тогда сыграл Том Круз. Фильм собрал те же $400 млн, но студия посчитала прокат неудачным. При этом картина должна была запустить для компании новую киновселенную. Предполагалось, что Universal выпустит ремейки своих фильмов ужасов, сделанных в первой половине ХХ века. А их персонажи, например, Франкенштейн, Дракула или Человек-невидимка станут частью одной франшизы.

В случае успеха следующей «Мумии» Universal может вернуться к проекту, допускает кинокритик, автор сайтов «Киномания» и Disgusting Men Дмитрий Соколов: «Почему не взлетел фильм 2016 года? Мне кажется, все-таки он был слишком серьезен. Оригинальная "Мумия" ведь тоже достаточно иронична. Это не какой-то покадровый ремейк оригинального фильма 1932 года Карла Фройнда, а переосмысление приключенческой классики.

Что касается режиссеров, мне кажется, это очень правильный выбор — Беттинелли и Джиллетт. Они действительно известны очень ироничными формами.

Вслед за новой "Мумией" вполне могут пойти перезапуски других франшиз по монстрам Universal. Я напомню вам, что как раз про невесту Франкенштейна выходит фильм в марте 2026 года. Это, конечно, очень своеобразная будет вариация. Мне кажется, в том числе и в зависимости от успеха этого проекта может приниматься решение о том, будут ли развиваться дальше все эти классические монстры. Более того, они все так привязаны к каким-то конкретным локациям, что есть перспективы соединить это все в мультивселенную. Это вполне интересно, только на новом уровне, конечно».

Самая успешная работа режиссеров, которые могут заняться новой «Мумией», — шестая часть франшизы «Крик». Фильм собрал больше $160 млн при бюджете в $35 млн.

Егор Парфенов