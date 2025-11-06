Парк поделился офисами

Разработчик и производитель компьютерной техники «Аквариус» договаривается c Millhouse об аренде 16 тыс. кв. м офисных пространств в деловом квартале «Сколково Парк». У компании высокая долговая нагрузка, и ей необходим альтернативный вариант размещения сотрудников. Тем более что у разработчика истекает договор субаренды в бизнес-центре «Крылатские холмы».

Российский разработчик и производитель компьютерной техники «Аквариус» договаривается об аренде офисных площадей в деловом квартале «Сколково Парк» на западе Москвы, рассказали “Ъ” три источника на рынке недвижимости. Один из них уточняет, что речь может идти о 16 тыс. кв. м офисных пространств. В Millhouse (собственник бизнес-центра; компания создана Романом Абрамовичем и Евгением Швидлером) и Ricci, выступающем консультантом сделки, отказались от комментариев. В «Аквариусе» не ответили на запрос “Ъ”.

Инвестиционная компания Millhouse была создана для управления различными активами, в том числе недвижимостью. Сейчас эта струткура полностью контролируется ЗПИФ «Наутилус», который также владеет активами, связанными с господином Абрамовичем. Помимо бизнес-центра «Крылатские холмы» и «Сколково Парк» в портфеле компании находятся офисные здания «Балчуг Плаза» и «Четыре ветра» в Москве. По данным СПАРК, выручка Millhouse за 2024 год снизилась на 6% год к году, до 932,3 млн руб., чистая прибыль — на 36% год к году, до 103 млн руб.

По оценке руководителя департамента по работе с офисными помещениями консалтинговой компании IBC Real Estate Екатерины Беловой, аренда такого объема офисных площадей с отделкой, в соответствии с запрашиваемой ставкой, может обойтись примерно в 1 млрд руб. в год; по данным руководителя офисного департамента консалтинговой компании Invest7 Ксении Харкевич — 1,4–1,5 млрд руб. в год.

Сейчас, по данным Екатерины Беловой, IT-компания снимает офисные пространства в субаренду у ритейлера Adidas в бизнес-центре «Крылатские холмы» на западе Москвы, собственником которого также является Millhouse. Гендиректор консалтинговой компании Remain Дмитрий Клапша предполагает, что «Аквариус» начал подыскивать альтернативу размещению в связи со скорым окончанием текущего договора.

Не исключено, что из-за сложной финансовой ситуации «Аквариусу» необходимо оптимизировать расходы. Летом 2025 года сообщалось, что 79% долей компании «Аквариус» были проданы S8 Capital Армена Саркисяна и ГК «МТ-Интеграция» (ранее ГК «Максима»), остальные 21% компании перешли структурам «Сбера». Тогда собеседники “Ъ” связывали продажу с финансовыми проблемами и говорили, что у «Аквариуса» высокая долговая нагрузка, а также компании «не хватает средств на операционную деятельность» (см. “Ъ” от 25 июня).

IT-компании довольно активные арендаторы на офисном рынке: их доля в общем объеме спроса за январь—сентябрь 2025 года составила 14,5%, подсчитала директор направления по работе с арендодателями департамента офисной недвижимости консалтинговой компании NF Group Елена Акатова. Подыскать такой объем офисных площадей для аренды является довольно сложной задачей — вакансия на столичном офисном рынке сейчас находится на уровне 4–4,5%, говорит Ксения Харкевич. Особенно остро дефицит ощущается в бизнес-центрах с отделкой, добавляет Дмитрий Клапша.

София Мешкова, Александра Вебер