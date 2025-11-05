Парижский суд рассмотрит спор между Мбаппе и ПСЖ 17 ноября

Французский форвард мадридского «Реала» Килиан Мбаппе и футбольный клуб «Пари Сен-Жермен» были вызваны в Парижский суд по трудовым спорам. Как сообщает агентство AFP, слушания начнутся 17 ноября.

AFP отмечает, что суд будет рассматривать дело без процедуры примирения. Вынесение решения ожидается «не раньше, чем через несколько месяцев, учитывая сроки рассмотрения дел по трудовым спорам».

В июне 2024 года Мбаппе на правах свободного агента перешел из ПСЖ в «Реал». Позднее стало известно, что он обратился в Профессиональную футбольную лигу Франции (LFP) по делу о неуплате ему €55,4 млн по старому контракту с ПСЖ. Эта сумма включает в себя треть подписного бонуса (€36 млн), зарплату за три месяца, а также бонус за соблюдение этических норм. В сентябре 2024 года юридическая комиссия LFP постановила выплатить сумму немедленно, однако клуб оспорил это решение. Апелляция была отклонена, после чего ПСЖ обратился в исполнительный комитет Федерации футбола Франции, который также отклонил апелляцию.

Таисия Орлова