Суд Боливии постановил освободить бывшую врио президента Жанин Аньес

Верховный суд Боливии постановил освободить из-под заключения бывшую врио президента страны Жанин Аньес, которую в 2022 году приговорили к 10 годам тюрьмы, обвинив в организации госпереворота. Об этом сообщил судья Ромер Сауседо, передает агентство Reuters.

Жанин Аньес занимала пост врио президента Боливии в 2019-2020 годах. В 2021 году ее арестовали по обвинению в госперевороте. На следующий год суд признал Жанин Аньес виновной в нарушении конституционных норм и заговоре с целью свержения экс-президента Боливии Эво Моралеса в 2019 году. Госпожа Аньес отвергала все выдвинутые против нее обвинения.

Эво Моралес занимал пост президента Боливии с 2006 по 2019 год. Он ушел в отставку в результате массовых протестов в стране: митингующие обвиняли власти в нарушениях на выборах. Вместе с Эво Моралесом в отставку ушло все высшее руководство Боливии.