В правосудие вплетают нейросети

Российские суды будут работать на базе искусственного интеллекта. Глава Верховного суда Игорь Краснов поручил ускорить внедрение технологии в практику. Об этом он сообщил в своем первом после назначения интервью ТАСС и «Российской газете». По его словам, искусственный интеллект не заменит человека в принятии судебных решений, а будет использоваться для анализа дел и поиска противоречий и недостатков в правовом регулировании.

Машинный анализ должен существенно разгрузить суды, уверен управляющий партнер адвокатского бюро «А-Про» Олег Попов: «Сейчас с учетом нагрузки и нехватки кадров в судебной системе, особенно в арбитражах, судьи иногда рассматривают больше 20, а иногда и 30 дел в день. Почти нереально изучить все материалы и дать объективное заключение. Искусственный интеллект более качественно и быстро будет просматривать всю нормативную базу, если это ему необходимо, и прецеденты, которые по данной категории дел происходили, и станет, соответственно, анализировать само это дело. Он сможет указывать на какие-то расхождения и ошибки, в том числе не только юридические. Это могут быть какие-то и другие базовые вещи, которые являются "серой" зоной. Обученный на их поиск ИИ станет указывать такую информацию в виде отчета и выдавать судье. В принципе, он или его помощник становится фактически тем художником, в руках которого технология будет просто более совершенной и качественной кистью».

Применять на практике искусственный интеллект пока рано, считают многие юристы. Ему можно доверить только отдельные этапы в самых рутинных спорах, убежден управляющий партнер NOVATOR Legal Group Вячеслав Косаков: «Нужно понимать, что использование этих технологий возможно в простых делах, которые принимаются в рамках упрощенного производства, или в рамках каких-нибудь разбирательств, связанных с взысканием коммунальных платежей, где и база по доказыванию, и сами механизмы достаточно более простые. Но утверждение решения, принятого ИИ, должно все-таки оставаться за судьями. Второй аспект: когда искусственный интеллект позволяет судьям быстрее анализировать, например, материалы дела, где-то легче взаимодействовать со сторонами, в том числе подготавливать документы, формулировать какие-то общие позиции. Но, безусловно, в более сложных кейсах ответственность судей выше, и поэтому здесь не то что прямо последнее слово, а даже сама проработка позиций все-таки остается за судом».

Искусственный интеллект на досудебных и судебных стадиях производства используют во многих странах. Это касается споров по гражданским, уголовным и административным делам. Глубже всего система внедрена в китайское правосудие. Там проект «Умный суд» рекомендует статьи по конкретному случаю, разрабатывает юридическую аргументацию и исправляет предполагаемые человеческие ошибки. В случае несогласия с нейросетью судьи обязаны представлять письменные возражения. В России такая практика пока не может быть внедрена, так как слишком мала база для обучения цифрового «судьи», пояснил советник практики интеллектуальной собственности юридической компании ЭБР Артем Евсеев: «Не все судебные акты публикуются. Например, многие постановления судов общей юрисдикции, мировых судей не находятся в публичном пространстве, и, соответственно, непонятно, как будет сеть обучаться. Это первый аспект, который касается выборки данных. Второй — как можно синхронизировать ИИ, с одной стороны, с судебной практикой, с другой, с нормами законодательства.

Если нейросеть не будет погружена в контекст, не сможет отслеживать и учитывать те изменения, которые произошли в конкретных законодательных актах, как станет происходить анализ судебной практики?

Будет непонятно, как она развивается, и почему, например, поменяла направление. И третий аспект — это возможные галлюцинации, то есть это ситуации, когда нейросеть может фантазировать, может что-то придумывать за человека».

Одновременно с масштабным внедрением искусственного интеллекта в судебную систему идет обратный тренд — ИИ запрещают работать в сферах с высоким уровнем риска. К таким, в частности, относят здравоохранение, транспорт, финансы и правоохранительную деятельность.

Светлана Белова