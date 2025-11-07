Для спасения Ярослава Мамонько не хватает 905 546 руб.

Заведующая детским гематологическим отделением НМИЦ онкологии имени Н. Н. Петрова Юлия Федюкова (Санкт-Петербург): «У Ярослава острый лимфобластный лейкоз, мальчик проходит высокодозную химиотерапию, но сохраняется высокий риск рецидива. Учитывая диагноз и тяжелое течение болезни, Ярославу необходима трансплантация костного мозга. Родные мальчика в качестве доноров не подошли, пересадку проведут от неродственного донора. Подготовку донора, забор костного мозга и доставку трансплантата организует Национальный регистр доноров костного мозга имени Васи Перевощикова. Для предотвращения опасных инфекционных осложнений после трансплантации Ярославу требуется лекарственный препарат креземба, которого нет в отделении».

Стоимость подготовки донора, забора костного мозга, доставки трансплантата и лекарства 2 541 546 руб. Александр Иванович Соболь внес 600 тыс. руб. Компания, пожелавшая остаться неназванной,— 1 млн руб. Телезрители ГТРК «Кузбасс» соберут 36 тыс. руб. Не хватает 905 546 руб.

Дорогие друзья! Если вы решили спасти Ярослава Мамонько, пусть вас не смущает цена спасения. Любое ваше пожертвование будет с благодарностью принято. Деньги можно перечислить в Русфонд или на банковский счет мамы Ярослава — Юлии Сергеевны Оленевой. Все необходимые реквизиты есть в Русфонде. Можно воспользоваться и нашей системой электронных платежей, сделав пожертвование с банковской карты, мобильного телефона или электронной наличностью, в том числе и из-за рубежа (подробности на rusfond.ru).