Путин рассказал о телеграмме посла Дарчиева о словах Трампа по ядерным испытаниям

Президент России Владимир Путин сообщил, что посол РФ в США Александр Дарчиев отправил в Москву телеграмму. В ней были разъяснения по поводу недавних заявлений президента США Дональда Трампа о ядерных испытаниях.

Владимир Путин отметил на оперативном совещании Совбеза, что телеграмма от посла поступила также сотрудникам Службы внешней разведки (СВР). Директор СВР Сергей Нарышкин подтвердил, что видел этот документ. По его словам, после обращения России в МИД США представители Белого дома и Госдепартамента уклонились от конкретных разъяснений. Владимир Путин назвал ситуацию «серьезным вопросом» и подчеркнул, что Москва внимательно анализирует все заявления из Вашингтона.

30 октября Дональд Трамп распорядился Пентагону начать ядерные испытания, объясняя решение действиями «других ядерных держав». США не проводили полномасштабных подземных ядерных взрывов с 1992 года, соблюдая односторонний мораторий, несмотря на отсутствие ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний.