Почти 190 пассажиров 5 ноября не смогли вылететь из Пулково в Анталью
Рейс Санкт-Петербург — Анталья задержали почти на сутки. Отправиться на курорт вовремя не смогли 189 пассажиров, сообщили в пресс-службе Северо-Западной транспортной прокуратуры.
Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ
Вылет самолета авиакомпании Corendon был запланирован на 3:25 5 ноября. Его перенесли на 6 ноября по техническим причинам. Пассажирам, нуждающимся в размещении, предоставили гостиницу.
Этим случаем заинтересовались в транспортной прокуратуре. Надзорный орган проводит проверку соблюдения прав пассажиров.