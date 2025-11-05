Почти 190 пассажиров 5 ноября не смогли вылететь из Пулково в Анталью

Рейс Санкт-Петербург — Анталья задержали почти на сутки. Отправиться на курорт вовремя не смогли 189 пассажиров, сообщили в пресс-службе Северо-Западной транспортной прокуратуры.

Вылет самолета авиакомпании Corendon был запланирован на 3:25 5 ноября. Его перенесли на 6 ноября по техническим причинам. Пассажирам, нуждающимся в размещении, предоставили гостиницу.

Этим случаем заинтересовались в транспортной прокуратуре. Надзорный орган проводит проверку соблюдения прав пассажиров.

Татьяна Титаева