Более 300 млн рублей вложили в поддержку бизнеса Северной Осетии в 2025 году

За десять месяцев 2025 года в Северной Осетии направили более 300 млн руб. на поддержку предпринимателей в рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика», сообщил глава республики Сергей Меняйло в своем Telegram-канале.

Основные инструменты помощи — это Фонд кредитных гарантий и Фонд микрофинансирования малого и среднего предпринимательства. Через Фонд кредитных гарантий 25 предпринимателей получили поручительства, которые дают возможность получить банковский кредит при отсутствии или недостаточности собственного залога. Более 42 бизнесменов воспользовались займами под выгодные проценты через Фонд микрофинансирования на общую сумму свыше 86 млн руб. Эти средства предприниматели используют для покупки сельхозживотных, оборудования, материалов и инструментов, способствующих развитию их бизнеса.

Поддержка ведется системно, с привлечением различных госпрограмм и проектов, чтобы максимально раскрыть потенциал регионального бизнеса. Консультации по действующим мерам господдержки можно получить в Центре «Мой бизнес» Министерства экономического развития Северной Осетии. Фонд кредитных гарантий покрывает до 70% от суммы кредитов, что значительно повышает доступ предпринимателей к финансированию. Такая государственная поддержка помогает бизнесу даже при отсутствии залогового обеспечения, что является частой проблемой у малых и средних предпринимателей региона. В 2025 году доля малого и среднего бизнеса в Северной Осетии растет, чему способствует именно эта масштабная поддержка в рамках нацпроекта.

Станислав Маслаков