TikTok попался на убийственном контенте

Франция начала расследование против TikTok. Алгоритмы платформы считают опасными для детей и подростков. По мнению властей, они могут предлагать неподготовленным пользователям вредоносный контент и даже доводить их до самоубийства. К такому выводу пришла французская парламентская комиссия. Теперь расследование начнет парижская прокуратура. Она должна изучить «пропаганду средств самоубийства» через TikTok, а также факт использования платформы для совершения преступлений.

Несколько французских семей еще в прошлом году обвинили соцсеть в смерти своих детей, говорит собственный корреспондент “Ъ FM” в Париже Дарья Злотникова: «Выяснилось, что 15-летние пользователи, которые официально зарегистрированы cо своим возрастом, уже через 15-20 минут использования социальной сети получали, например, в рекомендациях видео с суицидным контентом или контентом, рассказывающем о самоповреждении. TikTok, по мнению французской прокуратуры, не обеспечивает достаточную модерацию, не препятствует тому, чтобы уязвимым пользователям не попадался этот контент.

Нарушается часть обязательств об уведомлении соответствующих органов в части публикации такого опасного контента. Связано это в том числе и с реальными жалобами пользователей. Несколько семей во Франции подали иск против TikTok еще в прошлом году, утверждали, что платформа подвергала их детей воздействию опасного контента. Двое молодых людей покончили с собой. Кроме того, последний отчет правозащитников показал, что если пользователи заинтересуются роликами на тему психического здоровья, то алгоритм очень быстро может предложить много контента на тему депрессии, а затем и самоубийства.

Пока что нет окончательного вердикта о том, доводит ли детей до самоубийства ТikTok, причинно-следственная связь пока окончательно не установлена. Но французские правоохранители последние пару лет очень активно работают по этому вопросу. Франция хочет считать себя пионером в области контроля интернета и защиты в том числе детей от его вредного воздействия. В целом для европейских стран это некий плацдарм, где тестируются возможные действия против интернет-гигантов, которые, возможно, потом будут внедряться по всему Евросоюзу».

Власти США обвинили китайскую компанию ByteDance, которой принадлежит TikTok, в сборе личных данных американцев. Приложение назвали угрозой нацбезопасности и даже хотели полностью запретить. Впрочем, администрации Трампа в этом году удалось заключить сделку о продаже местного подразделения платформы американским инвесторам. Для нового приложения обещают разработать независимый алгоритм.

Французские власти в прошлом году критиковали Telegram за плохую модерацию контента. Основатель сервиса Павел Дуров стал подозреваемым в распространении порнографии, мошенничестве и других преступлениях. Его задержали в Париже, но вскоре отпустили под залог. Представителей TikTok может ждать нечто похожее, считает сооснователь агентства Breaking Trends Юлия Загитова: «Безусловно, такие расследования — это не только социальные вопросы, но и политические. Активный контроль социальных сетей — это тренд последнего года во Франции, я думаю, эта история будет и в 2026-м. Активно идут и другие дела: Shein, AliExpress, Тemu, Wish — эти компании находятся под следствием, и это тоже связано с преступлениями против несовершеннолетних.

Все кейсы с TikTok связаны напрямую с контролем социальных сетей и пользователей. Мне кажется, здесь история не про финансы, как в США, а все-таки про политический контроль.

Потому что все социальные сети имеют возможность объяснять и рассказывать все, что происходит во Франции. Франция сейчас находится не в лучшем состоянии, поэтому правительству выгодно поставить социальные сети на паузу. Если мы говорим про перспективы ТikTok, безусловно, если они не смогут договориться с властью, то соцсеть могут замедлить, например. Мы помним кейс Telegram. Люди, которые контролируют TikTok, могут не только не избежать наказания, но и попасть в места лишения свободы».

В октябре Павел Дуров обвинил мировых лидеров в ограничении свободного интернета. Франция, по мнению предпринимателя, преследует технологические компании, которые защищают неприкосновенность частной жизни.

