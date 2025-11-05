В Менделеевском районе главу поселения уволили в связи с утратой доверия

По требованию прокуратуры Татарстана досрочно прекращены полномочия главы Абалачевского сельского поселения Менделеевского района Татарстана Ландыш Шияповой в связи с утратой доверия. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Главу поселения в Менделеевском районе уволили в связи с утратой доверия

В ходе проверки прокуратура установила, что госпожа Шияпова руководила коммерческой организацией ООО «Абалач». Формально учредителем компании значится ее отец, однако она лично занималась управлением фирмой, выполняя обязанности директора.

«Это противоречит закону, поскольку чиновник не вправе совмещать свою должность с бизнесом», — отметили в ведомстве.

Также выяснилось, что госпожа Шияпова заключила ряд контрактов с индивидуальным предпринимателем, который оказывал услуги муниципалитету. Предприниматель оказался ее супругом. Меры для предотвращения или урегулирования конфликта интересов глава поселения не приняла.

Прокуратура внесла представление в совет Абалачевского сельского поселения. По итогам рассмотрения акта прокурорского реагирования Ландыш Шияпову удалили в отставку.

По данным Rusprofile, ООО «Абалач» зарегистрировано в 2004 году и занимается разведением молочного скота и производством сырого молока. Директором с февраля 2024 года является Закия Шияпова. Единственным учредителем выступает Альбирт Шияпов. В 2024 году выручка компании составила 31,4 млн руб.

Ранее по требованию прокуратуры Татарстана были досрочно прекращены полномочия руководителя исполкома Бугульмы Михаила Конкова в связи с утратой доверия. Он предоставлял неполные сведения о доходах, согласовывал проезд техники и выдавал ордера компании, ремонтировавшей его автомобиль. О конфликте интересов он не сообщил.

Анар Зейналов