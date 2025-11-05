Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На юго-западе Ставрополя новую электроподстанцию построят до 2030 года

До 2030 года на юго-западе Ставрополя построят новую электроподстанцию. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Владимиров.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Также планируют увеличить мощность двух подстанций в районе микрорайона Золотушка и у села Винсады в Ессентуках. В Кисловодске реконструируют две подстанции, а в Лермонтове построят новый питающий центр. В восточной части Ставрополя, в районе улицы Серова, построят новые линии и заменят трансформаторы.

Специалисты проведут реконструкцию сетей в Кочубеевском, Курском, Шпаковском, Арзгирском, Туркменском, Благодарненском, Апанасенковском, Изобильненском, Георгиевском и Предгорном округах.

Мария Хоперская

