На юго-западе Ставрополя новую электроподстанцию построят до 2030 года
До 2030 года на юго-западе Ставрополя построят новую электроподстанцию. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Владимиров.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
Также планируют увеличить мощность двух подстанций в районе микрорайона Золотушка и у села Винсады в Ессентуках. В Кисловодске реконструируют две подстанции, а в Лермонтове построят новый питающий центр. В восточной части Ставрополя, в районе улицы Серова, построят новые линии и заменят трансформаторы.
Специалисты проведут реконструкцию сетей в Кочубеевском, Курском, Шпаковском, Арзгирском, Туркменском, Благодарненском, Апанасенковском, Изобильненском, Георгиевском и Предгорном округах.