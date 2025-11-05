Аглая Тарасова признала гашиш

Актриса Аглая Тарасова, у которой при возвращении из Израиля в багаже нашли электронную сигарету с гашишным маслом, в суде полностью признала вину в контрабанде наркотиков (ч. 1 ст. 229.1 УК РФ). Как сообщает корреспондент «Ъ», об этом она заявила после того, как прокурор огласил обвинительное заключение по ее делу.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Актрисы Аглая Тарасова (в центре) и Ксения Раппопорт (на заднем плане) перед началом заседания суда

Фото: Антон Великжанин, Коммерсантъ

«Признаю полностью»,— сказала подсудимая.

Заседание отложено на 26 ноября из-за неявки свидетелей.

Ранее, 30 октября, в ходе предварительного слушания по делу Домодедовский горсуд Подмосковья продлил ей меру пресечения в виде запрета определенных действий до 24 января 2026 года.

Дело в отношении имеющей гражданства России и Израиля Аглаи Тарасовой было возбуждено в начале сентября. У прилетевшей днем 28 августа рейсом из Тель-Авива пассажирки таможенники аэропорта Домодедово наши в чемодане электронную сигарету Delire с «содержимым темно-коричневого цвета». Экспертиза показала, что это было масло каннабиса массой 0,38 грамма.

Артистке вменили в вину контрабанду наркотиков (ч. 1 ст. 229.1 УК РФ). Ей грозит от трех до семи лет колонии.

Мария Локотецкая