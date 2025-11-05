Аглая Тарасова признала гашиш
Актриса Аглая Тарасова признала вину по делу о контрабанде наркотиков
Актриса Аглая Тарасова, у которой при возвращении из Израиля в багаже нашли электронную сигарету с гашишным маслом, в суде полностью признала вину в контрабанде наркотиков (ч. 1 ст. 229.1 УК РФ). Как сообщает корреспондент «Ъ», об этом она заявила после того, как прокурор огласил обвинительное заключение по ее делу.
Актрисы Аглая Тарасова (в центре) и Ксения Раппопорт (на заднем плане) перед началом заседания суда
Фото: Антон Великжанин, Коммерсантъ
«Признаю полностью»,— сказала подсудимая.
Заседание отложено на 26 ноября из-за неявки свидетелей.
Ранее, 30 октября, в ходе предварительного слушания по делу Домодедовский горсуд Подмосковья продлил ей меру пресечения в виде запрета определенных действий до 24 января 2026 года.
Дело в отношении имеющей гражданства России и Израиля Аглаи Тарасовой было возбуждено в начале сентября. У прилетевшей днем 28 августа рейсом из Тель-Авива пассажирки таможенники аэропорта Домодедово наши в чемодане электронную сигарету Delire с «содержимым темно-коричневого цвета». Экспертиза показала, что это было масло каннабиса массой 0,38 грамма.
Артистке вменили в вину контрабанду наркотиков (ч. 1 ст. 229.1 УК РФ). Ей грозит от трех до семи лет колонии.