На Ставрополье экс-бизнесмену аннулировали лицензию на добычу гравия

Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Ставропольского края выдало лицензию на добычу песчано-гравийной смеси хозяйствующему субъекту, который прекратил деятельность более года назад, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Лицензия была оформлена на участок, расположенный в Кочубеевском округе. Прокуратура региона провела проверку соблюдения законодательства о лицензировании и установила, что в реестре недействующих предпринимателей есть организация, на которую выдана лицензия.

По требованию прокуратуры незаконная лицензия была аннулирована. В адрес главы минприроды края внесено представление, его рассмотрение завершилось отзывом разрешения. Случай выявлен в рамках многоступенчатого надзора над пользованием недрами.

За последние пять лет на Ставрополье отозвали 137 лицензий на добычу полезных ископаемых. Прокуратурой также привлечены к ответственности должностные лица министерства, допустившие нарушения.

Станислав Маслаков