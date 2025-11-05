Израиль вернул тела 15 палестинцев в сектор Газа

Тела еще 15 палестинцев были переданы израильской стороной и доставлены в больницу Насера в Хан-Юнисе, сообщает Associated Press со ссылкой на ее представителей. Обмен останками продолжается, несмотря на взаимные обвинения Израиля и «Хамас» в нарушении условий перемирия.

Возврат тел палестинцев состоялся после того, как Израилю были переданы останки солдата Итая Чена. Он был захвачен «Хамас» 7 октября 2023 года. О его гибели стало известно 10 марта 2024 года. Ранее президент США Дональд Трамп потребовал от «Хамаса» немедленно начать возврат тел погибших заложников в рамках соглашения о прекращении огня.

С момента заключения соглашения о прекращении огня Международный комитет Красного Креста перевез в Газу 285 тел, но их идентификация осложнена отсутствием наборов для ДНК-анализа.