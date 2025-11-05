Биткойн скатился до пятизначных чисел

Курс биткойна впервые за четыре месяца упал ниже $100 тыс. В моменте криптовалюта на бирже Binance теряла до 5% стоимости и дважды опускалась до цены в $99 тыс. за монету. Затем она частично отыграла падение и сейчас торгуется в районе $102 тыс. На этом фоне подешевели и другие активы: второй по капитализации на рынке Ethereum за сутки упал на 4,5%. За это время владельцы обеих криптовалют, по данным CoinGlass, вывели больше $1 млрд.

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Впрочем, динамика падения биткойна все еще не такая значительная, чтобы заявлять об обвале крипторынка, заметил старший аналитик Bestchangeru Никита Зуборев: «Падение было, но в пределах 5%. Это для крипторынка, на самом деле, не такая колоссальная потеря и довольно типичная ситуация. И хотя психологически кажется, что вот биткойн упал за $100 тыс., на практике это всего 5%, которые в целом не так сильно влияют на ситуацию. Долгосрочные перспективы остаются по-прежнему положительными. Скорее всего, падение отыграется, и $110-120 тыс. — это стандартный диапазон для биткойна, вполне ожидаемый. Даже если предположить, что сейчас продолжится падение и в какой-то момент оно будет резким, то потом такой же резкий взлет вполне себе прогнозируется».

Сильнее биткойн дешевел почти месяц назад, когда президент США Дональд Трамп пригрозил снова увеличить пошлины против Китая. В тот момент криптовалюта упала в цене на $10 тыс. В этот раз у ее падения другие и менее очевидные причины, говорит основатель сервиса BitOK Дмитрий Мачихин: «Не вижу никаких специальных причин для этого. Здесь совокупность, скорее, технических факторов. Сейчас биткойн, наверное, просто отыгрывает заложенные паттерны. Во-первых, много было так называемых ранних покупателей, которые начали покупать его при росте, закупая массово лонги. И когда криптовалюта начала проседать, они капитулировали. Вслед за ними под давлением макроэкономической ситуации, фондового рынка, шатдауна правительства США, "киты" начли ликвидировать позиции. Количество ликвидаций такое, что "стакан" не выдерживает, то есть рынок просто проседает под давлением. Уровень сопротивления достаточно сильный, в районе $92-94 тыс.

Все выглядит стабильно, ничего сверхъестественного, на мой взгляд, не происходит, просто рынок корректируется перед новой волной роста.

Еще есть запас и времени, и ликвидности, и новых покупателей для того, чтобы все-таки коснуться этих самых $200 тыс., о которых все говорят. По крайней мере, большая часть 2026 года выглядит реалистичной. Я уверен, что цена достаточно скоро восстановится до $100+ тыс. Для этого ряд факторов должен произойти, но их хороших больше, чем плохих. В первую очередь, правительство США выйдет с вынужденных каникул, и начнутся, скорее всего, новые меры по либерализации криптозаконодательства. Пойдет больше ликвидности, а она, так или иначе, толкает курс биткойна вверх. Больше институциональных покупок, денег свободных там должно быть достаточно. Деньги дешевеют достаточно быстро, а значит, биткойн должен дорожать. Логика такая. Золото также сильно растет. Если эта динамика замедлится, инвесторы свою прибыль будут реализовывать в том числе в биткойн, который сейчас смотрится неплохо для покупки».

Впервые цена на биткойн поднялась выше $100 тыс. в декабре прошлого года, в последний раз ниже такой отметки он опускался в июне 2025-го. Вместе с криптовалютой в ночь на 5 ноября падал и фондовый рынок США. За сутки индекс S&P 500 снизился больше чем на 1%, NASDAQ — на 2%.

Егор Парфенов