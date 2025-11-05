Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Boeing из Ставрополя совершил экстренную посадку в Москве

Пассажирский Boeing 737-800, летевший из Ставрополя в Москву, экстренно приземлился в международном аэропорту Шереметьево. Инцидент произошел в среду, 5 ноября, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на представителей экстренных служб.

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Причиной экстренной посадки стал отказ зеленой гидросистемы.

По предварительной информации, на борту воздушного судна находилось 150 человек. Обстоятельства случившегося устанавливаются.

Мария Хоперская

