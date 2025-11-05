Boeing из Ставрополя совершил экстренную посадку в Москве
Пассажирский Boeing 737-800, летевший из Ставрополя в Москву, экстренно приземлился в международном аэропорту Шереметьево. Инцидент произошел в среду, 5 ноября, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на представителей экстренных служб.
Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ
Причиной экстренной посадки стал отказ зеленой гидросистемы.
По предварительной информации, на борту воздушного судна находилось 150 человек. Обстоятельства случившегося устанавливаются.