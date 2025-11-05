В Ставрополе сгорела автомойка площадью 350 кв.м

В Ставрополе на Михайловском шоссе, дом 2Б, произошел крупный пожар на автомойке, который охватил площадь 350 квадратных метров.

Фото: пресс-служба управления МЧС по Ставропольскому краю

По данным краевого управления МЧС, для ликвидации возгорания оперативно привлекли 37 спасателей и 12 единиц пожарной техники.

Специалисты успешно потушили огонь, при этом погибших и пострадавших нет. Инцидент не повлек за собой человеческих жертв и травм. Причины возгорания и причиненный ущерб в настоящее время выясняются.

Станислав Маслаков