В Ставрополе сгорела автомойка площадью 350 кв.м
В Ставрополе на Михайловском шоссе, дом 2Б, произошел крупный пожар на автомойке, который охватил площадь 350 квадратных метров.
Фото: пресс-служба управления МЧС по Ставропольскому краю
По данным краевого управления МЧС, для ликвидации возгорания оперативно привлекли 37 спасателей и 12 единиц пожарной техники.
Специалисты успешно потушили огонь, при этом погибших и пострадавших нет. Инцидент не повлек за собой человеческих жертв и травм. Причины возгорания и причиненный ущерб в настоящее время выясняются.