Вооружаются все

Одной из ключевых тем состоявшейся в Москве встречи секретарей советов безопасности Содружества независимых государств (СНГ) стали вызовы и угрозы, с которыми сталкиваются страны региона. Секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу среди прочего выделил угрозу растущей милитаризации Европы и проведение западными странами военных учений, направленных на противостояние России. Обеспокоенность действиями западных стран выразил и его белорусский коллега Александр Вольфович. В странах—членах НАТО, в свою очередь, рост военных расходов и активизацию маневров объясняют якобы исходящей от России и ее союзников угрозой.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сергей Шойгу (второй слева) во время встречи секретарей советов безопасности государств–участников СНГ

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Сергей Шойгу (второй слева) во время встречи секретарей советов безопасности государств–участников СНГ

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Вызовы и угрозы безопасности на пространстве СНГ и возможные совместные меры реагирования стали одной из главных тем встречи секретарей совбезов десяти стран—участниц этого объединения (формально в составе организации числится еще и Украина, хотя она давно не принимает активного участия в ее деятельности). Секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу в своем вступительном слове на открытии мероприятия особо выделил угрозы, исходящие с Запада.

«Активно осуществляется милитаризация Европы, растут военные расходы, на учениях все чаще отрабатываются захватнические действия в отношении противников с Востока»,— заявил Сергей Шойгу.

Общаясь уже после мероприятия (большая часть которого прошла в закрытом режиме), Сергей Шойгу развил эту тему. «Европа довольно активно вооружается. На границе Белоруссии происходят разного рода события: она то закрывается, то открывается. То же самое — высказывания разного рода европейских политиков по поводу Калининграда, Балтийского моря. И здесь есть много разных вещей, которые заставляют нас, естественно, смотреть за этим крайне внимательно. Появление двух новых стран—членов НАТО у наших границ — это тоже довольно серьезный вызов для нас»,— перечислил он.

Об угрозах с Запада в своей вступительной речи много говорил и государственный секретарь Совбеза Белоруссии Александр Вольфович, назвавший действия Литвы и Польши по закрытию границы с его страной «элементом гибридной войны». По его словам, белорусские власти пытаются вести диалог с соседями, но они отказываются от контактов.

«Мы недавно видели над своей территорией БПЛА, видели, что они направились в сторону Польши. Мы сделали жест, заранее предупредили руководство Польши. Что-то мы сбили на своей территории, что-то не смогли, но мы это контролировали и видели, и мы проинформировали Польшу. У поляков была полная растерянность и неготовность к этому — у страны, которая хочет считать себя первой в Европе в военном плане,— рассказал он (цитата по агентству БЕЛТА).— Поляки, вместо того чтобы конструктивно сказать спасибо, наладить диалог и объективно разобраться в причинах, взяли и на неделю закрыли границу. Кому они сделали хуже? Прежде всего — себе, своему населению». По его словам, закрытие пунктов пропуска приводит к скоплению большого количества транспорта, в том числе грузового, по обе стороны границ, что крайне негативно сказывается на грузоперевозках «с Востока на Запад и обратно».

«К сожалению, Запад не отвечает на призывы белорусской стороны о том, что надо вести диалог, находить пути для решения проблемных вопросов. Запад усиленно продолжает милитаризацию, вкладывает огромные деньги в оборонные расходы, закупает новые образцы вооружений и военной техники, продолжает проводить большое количество учений рядом с территорией Республики Беларусь, готовит инфраструктуру для ведения боевых действий, особенно на приграничных территориях»,— посетовал он.

По его словам, «Запад готовится к войне». «А чтобы вести войну, чтобы оправдать те средства, которые они вложили в вооружение и технику, в оборудование инфраструктуры, им нужен потенциальный враг. А где найти врага? На Востоке. Кто? Россия и Республика Беларусь»,— отметил Александр Вольфович.

Отметим, что европейские страны—члены НАТО в последние годы действительно наращивают военные расходы — во многом под давлением США, которые требуют от европейцев более активного участия в обеспечении собственной безопасности.

Широкой публике власти соответствующих европейских государств рост военных расходов и активизацию маневров объясняют якобы исходящей от России и ее союзников угрозой. Так, недавно стало известно (см. “Ъ” от 29 октября), что Германия планирует закупки вооружений и техники на рекордную сумму — €377 млрд. Канцлер ФРГ Фридрих Мерц недавно заявил, что Европа «не находится в состоянии войны, но больше не живет в мире», поскольку Россия якобы ведет в отношении западных соседей «гибридную войну».

Напомним, в ходе недавней сессии «Валдая» президент РФ Владимир Путин упрекнул правящие элиты Европы в том, что они нагнетают истерию. «Оказывается, война с русскими чуть ли не на пороге. Повторяют эту чушь, эту мантру раз за разом,— заявил он.— Честно говоря, так и хочется сказать (европейским политикам.— “Ъ”): уймитесь, спите спокойно, займитесь наконец своими проблемами». В то же время Владимир Путин сказал, что в Москве внимательно следят «за набирающей силу милитаризацией Европы» и ответные меры России «не заставят себя долго ждать».

Елена Черненко