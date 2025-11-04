Полиция Челябинска задержала подозреваемую в убийстве пятилетней дочери

В Башкортостане полиция задержала 43-летнюю гражданку, подозреваемую в убийстве дочери в Челябинске. Следствие намерено предъявить ей обвинение и ходатайствовать в суде о заключении под стражу, сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ.

По данным СК, днем 3 ноября в правоохранительные органы поступило сообщение о найденном теле пятилетней девочки в квартире дома по улице 250-летия Челябинска. Во время осмотра у нее нашли не менее четырех колото-резаных ран.

Следствие установило, что мать девочки с сентября 2025 года посуточно снимала квартиру в Челябинске. Тело убитого ребенка собственница жилья нашла в диване после выселения семьи.

Уголовное дело возбуждено по п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего). Следствие опрашивает подозреваемую и продолжает расследование.