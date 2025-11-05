Белоусов: США активно наращивают стратегические наступательные вооружения

Министр обороны России Андрей Белоусов на заседании Совета безопасности с президентом Владимиром Путиным заявил, что США активно наращивают стратегические наступательные вооружения и фактически разрушают систему контроля над вооружениями. По его словам, Вашингтон планирует создание новой межконтинентальной ракеты, стратегической подводной лодки, расконсервацию пусковых установок.

«Мы безусловно, должны ориентироваться не только и не столько на заявления и высказывания политических деятелей, американских должностных лиц, но прежде всего на действия Соединённых Штатов Америки. А эти действия однозначно свидетельствуют об активном наращивании Вашингтоном стратегических наступательных вооружений»,— сказал Андрей Белоусов.

