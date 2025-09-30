Бизнес Орловской области заплатил 117 млн налогов по спецрежимам в 2025 году

К 1 сентября орловские бизнесмены, использующие специальные налоговые режимы, перечислили в бюджет региона 117 млн руб. Сумма поступлений превысила показатель аналогичного периода 2024-го почти на 28 млн руб. Об этом сообщили в региональном управлении Федеральной налоговой службы.

По итогам контрольных мероприятий орловские налоговики доначислили бизнесу 28 млн руб. налогов, что на 9 млн руб. больше, чем годом ранее.

К началу июня в Орловской области поступления в бюджет от бизнесменов, применяющих специальные налоговые режимы, увеличились на 40% к году.

Кабира Гасанова