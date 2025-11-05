Три особые экономзоны Черноземья получат льготы от Минэка и Корпорации МСП

Министерство экономического развития России совместно с Корпорацией развития малого и среднего предпринимательства объявили о запуске программы льготного финансирования для ряда особых экономических зон (ОЭЗ). В перечень вошли три площадки, расположенные в Черноземье.

В список вошли особые экономические зоны «Центр» в Воронежской области, «Орел» в Орловской и «Третий полюс» в Курской. Каждая из них, по данным министерства, сможет претендовать на участие в программе господдержки, направленной на стимулирование предпринимательской активности и инвестиционной привлекательности регионов. Льготы распространятся на малый и средний бизнес, работающий в 26 моногородах и на территориях 27 соседних особых экономических зон России. Финансирование предполагается на реализацию инвестиционных проектов или пополнение оборотных средств. Общий объем доступных средств — около 1 млрд руб.

Ставка по кредитам будет варьироваться от 6 до 10% годовых. Программа рассчитана до конца 2026 года. Как уточнили в Минэкономразвития, при определении параметров поддержки учитывалась «местная специфика», включая отраслевую структуру и потенциал территорий. Господдержка будет сосредоточена на направлениях, способствующих экономическому росту конкретных субъектов и повышению занятости.

По данным ведомства, ожидается, что участие в программе позволит резидентам ОЭЗ ускорить ввод новых производственных мощностей и повысить инвестиционную активность.

22 октября стало известно, что действующий резидент особой экономической зоны «Орел» — «Три точки технологии» Антона Жукова — инвестирует порядка 888 млн руб. в строительство промышленного технопарка на ее территории.

Анна Швечикова