Хинштейн потребовал наказать организаторов продажи билетов на спектакль «Табакерки» в Курске

Губернатор Курской области Александр Хинштейн жестко раскритиковал организацию продажи билетов на дополнительный показ спектакля «Ревизор» Московского театра Олега Табакова. Спектакль пройдет в Курске 5 ноября. Из-за большого спроса и работы всего одной кассы зрители занимали очередь с ночи, отмечали номера на руках.

«Работала всего одна касса, а люди, как в дефицитные советские времена, с ночи вставали в очередь и писали номера на руке. Считаю, такое отношение безответственным, виновный должен понести наказание. Впредь не потерплю подобного»,— написал господин Хинштейн в Telegram-канале.

По словам главы региона, областному драматическому театру, который отвечал за реализацию билетов, необходимо было организовать работу лучше. Губернатор обратил внимание, что при выручке около 1 млн руб. с каждого спектакля театр мог позволить открыть вторую кассу, чтобы избежать ночных очередей и дискомфорта для зрителей. Господин Хинштейн потребовал наказать виновных и поручил исполняющему обязанности директора драмтеатра Роберту Григоряну под контролем Минкульта региона наладить продажу билетов.