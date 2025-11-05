Смольный: более 7000 петербургских семей улучшили жилищные условия с начала года

В Санкт-Петербурге с начала 2025 года жилищные условия улучшили более 7 тыс. семей. Администрация города выделила на эти цели свыше 20,8 млрд рублей, сообщили 5 ноября пресс-службе Смольного.

По данным городского жилищного комитета, с января 2025 года 5,2 тыс. семей воспользовались социальными выплатами и льготными заемами для покупки жилья. Кроме того, в новые квартиры переехали более 1,8 тыс. очередников.

За последние пять лет очередь на улучшение жилищных условий сократилась в 2,4 раза, а суммарно меры господдержки обеспечили жильем уже более 40 тыс. петербургских семей, отметили в структуре городского правительства.

Артемий Чулков