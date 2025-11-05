Президент РПЛ прокомментировал уголовное дело о коррупции в российском футболе

Президент МИР Российской премьер-лиги (МИР РПЛ) Александр Алаев на XIII международном форуме «Россия — спортивная держава» прокомментировал уголовное дело, возбужденное в прошлом году по факту коррупции в российском футболе. По его словам, новой информации о расследовании пока нет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

«Мы против любых видов коррупции, любых негативных явлений. Я готов сотрудничать с правоохранительными органами по этим фактам. За последний год новой информации нет. Наверное, идет следствие. В случае необходимости будем содействовать»,— заявил господин Алаев.

Осенью прошлого года губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев заявил, что передал полиции информацию о коррупции в самарском клубе «Крылья Советов» и в судейском корпусе российского футбола.

Андрей Сазонов