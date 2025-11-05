Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
В Ставрополе объем промпроизводства вырос на 22%

По итогам девяти месяцев 2025 года объем промышленного производства в Ставрополе достиг 80,5 млрд руб. Это на 22,3% больше, чем в прошлом году. Об этом сообщили в пресс-службе Северо-Кавказстата.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

За тот же период крупные и средние организации Ставрополя по всем видам экономической деятельности отгрузили товаров собственного производства и выполнили работ и услуг на 177,2 млрд руб. Это на 3,9% больше прошлогодних показателей.

В объеме отгруженных товаров продукция обрабатывающих производств составила 66 млрд руб., что на 34,8% больше, чем в 2024 году. На обеспечение электрической энергией, газом и паром, кондиционирование воздуха пришлось 10,3 млрд руб. (рост на 1,7%), на водоснабжение, водоотведение, организацию сбора и утилизацию отходов, деятельность по ликвидации загрязнений — 4,2 млрд руб. (рост на 10,2%).

Мария Хоперская

