В Судане разбился военно-транспортный самолет Ил-76

Армия Судана прокомментировала сообщения о крушении 4 ноября самолета Ил-76. Причиной названа техническая неисправность. При этом повстанцы из «Сил быстрого реагирования» (СБР) утверждали, что им удалось сбить самолет.

Военно-транспортный самолет ВС Судана разбился в Западном Кордофане, пишет Sudan Tribune со ссылкой на заявление 22-й пехотной дивизии суданской армии. Утверждается, что самолет выполнял задание по доставке грузов, и в какой-то момент в правом крыле возникла техническая неисправность. Что именно произошло с крылом, не уточняется. При этом в заявлении подчеркивается, что экипаж увел самолет от военной базы, в итоге он упал в отдаленной местности. Погибли все, кто был на борту.

Повстанцы из СБР утверждали, что сбили самолет. Организация публиковала видео с горящими обломками, но каких-либо доказательств не приводила. В российских Telegram-каналах распространились утверждения, что на Ил-76 мог быть российский экипаж. Официально это не подтверждено.

Нынешняя фаза гражданской войны в Судане началась 15 апреля 2023 года. В тот день СБР атаковали базы армии Судана по всей стране, в том числе в столице — Хартуме. 28 октября 2025 года вооруженные силы страны объявили об отступлении из города Эль-Фашир — ключевого логистического узла, бои за который длились почти полтора года.

