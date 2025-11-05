В Ярославле продали «Дом Чарышникова»

В Ярославле продали здание объекта культурного наследия (ОКН) федерального значения «Дом Чарышникова (костел)». Информация об этом содержится в ГИС «Торги».

Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

Торги прошли 5 ноября. Победителем стало ООО «Дарья», зарегистрированное в Ярославле и занимающееся строительством. Компания приобрела здание за 31,9 млн руб.

«Ъ-Ярославль» сообщал, что здание изъяли у предыдущего собственника по решению арбитражного суда и выставили на торги. В марте его пытались продать за 38,6 млн руб., но тогда покупатель не нашелся. Новая аукционная цена составила 26,6 млн руб. На этот раз торги прошли с повышением цены.