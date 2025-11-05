В Дагестане завершили расследование дела о террористическом акте и нападении на полицейских

В Дагестане завершили расследование уголовного дела, фигурантом которого стал местный житель. Его обвиняют в террористическом акте, повлекшем смерть (п. «б» ч. 3 ст. 205 УК РФ), организации террористического сообщества и участии в деятельности террористической организации (ч. 1 ст. 205.4 УК РФ, ч. 2 ст. 205.5 УК РФ), посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов (ст. 317 УК РФ), хищении огнестрельного оружия организованной группой с применением насилия (пп. «а» и «б» ч. 4 ст. 226 УК РФ), а также в неправомерном завладении автомобилем без цели хищения с применением насилия (ч. 4 ст. 166 УК РФ). Об этом сообщили в СУ СК России по региону.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Следствием установлено, что обвиняемый совместно со своим сообщником создали террористическое сообщество. Затем 5 мая участники группировки напали на инспектора ДПС в Махачкале. У погибшего они забрали табельное оружие, боеприпасы и служебный автомобиль. В этот же день они обстреляли из похищенного автомата автомобиль с сотрудниками полиции. В результате один из полицейских погиб.

Одного из участников нападения нейтрализовали, а обвиняемого задержали.

Уголовное дело направлено для утверждения обвинительного заключения.

Мария Хоперская