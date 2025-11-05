БПЛА атаковали три белгородских муниципалитета

Три муниципалитета Белгородской области подверглись атакам ВСУ в среду, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

В хуторе Масычево Грайворонского округа дрон атаковал движущийся автомобиль. Водитель с баротравмой самостоятельно обратился в больницу. Его направили на амбулаторное лечение.

В городе Грайворон при налете дронов были повреждены здание и оборудование коммерческого объекта, газовая труба, автомобиль. В селе Муром Шебекинского округа БПЛА сбросил взрывное устройство на частный дом, в результате пожара здание полностью сгорело. Аналогичное происшествие случилось в селе Борисовка Волоконовского района.