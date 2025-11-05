На ремонт развязки у Верхней Пышмы на Серовском тракте потратят 411 млн руб.

На ремонт путепровода в районе Верхней Пышмы на трассе Екатеринбург — Нижний Тагил — Серов потратят 411 млн руб. Это следует из документов, опубликованных на портале Госзакупок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Подрядчик должен начать ремонт в марте 2026 года и закончить его до 15 октября 2027 года. Ремонтировать будут полотно над дорогой Верхняя Пышма — Среднеуральск. В частности, пересоберут основание путепровода, заменят покрытие проезжей части. На участке дороги установят системы видеонаблюдения, оповещения.

Ранее в мэрии Екатеринбурга заявляли, что работы на развязке у «Калины» завершат в 2026 году. Глава города Алексей Орлов признал, что по одному из элементов реконструкции было заведено уголовное дело. Однако отметил, что в администрации сознательно сохранили подрядчика «АльмакорГруп», чтобы не задерживать сроки сдачи объекта.

Анна Капустина