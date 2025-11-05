Cистему Fan ID распространят на другие соревнования

Министр спорта Михаил Дегтярев заявил, что отмена системы идентификации болельщиков при помощи персональных карт Fan ID не планируется. Об этом он рассказал на форуме «Россия — спортивная держава».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

«Про паспорт болельщика повторю: никакой отмены не будет. Решение принято в целях безопасности. Оно будет расширяться на новые матчи и кубки. Эту дискуссию можно оставить»,— приводит слова господина Дегтярева «Матч ТВ». Он сообщил, что паспорт болельщика получили более 3 млн человек.

В 2022 году паспорт болельщика стал обязательным для посещения игр чемпионата России по футболу и финала Кубка страны. В этом году матч Суперкубка России также прошел с использованием Fan ID.

Таисия Орлова