В Курской области разминировали 92 населенных пункта

По состоянию на 31 октября в Курской области разминировано 138 тыс. га земли и 92 населенных пункта. Работа ведется еще в одном населенном пункте. Об этом на заседании регионального правительства сообщила заместитель губернатора Елена Атанова.

Ранее сообщалось, что всего в регионе было заминировано 122 населенных пункта.

В начале сентября у села Поповка Рыльского района Курской области подорвались на минах и погибли на месте двое мирных жителей 28 и 38 лет.

Юрий Голубь