Суд назначил экспертизу по иску ОЭЗ «Алабуга» о карбюраторах на 95,9 млн рублей

Арбитражный суд Татарстана назначил судебную экспертизу по иску ОЭЗ «Алабуга» к московскому ООО «АМС» о взыскании 95,9 млн руб. за поставку некачественных карбюраторов для бензопил. Информация об этом опубликована в картотеке арбитражных дел.

Суд назначил экспертизу по иску ОЭЗ «Алабуга» на 95,9 млн рублей

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

Экспертизу поручили представителю ООО «БТЭ «Эксперт». Специалисту предстоит установить, соответствуют ли поставленные карбюраторы конструктивным параметрам Stihl MS880 088 084 WG-12A, имеются ли в них дефекты и являются ли они производственными или эксплуатационными. Также нужно определить возможность устранения дефектов и стоимость ремонта. По данным открытых источников, стоимость бензопилы Stihl MS 880 варьируется от 100 до 200 тыс. руб.

Истец перечислил на депозитный счет суда 500 тыс. руб. для оплаты экспертизы. Стоимость исследования ООО «БТЭ «Эксперт» ранее оценило в 430 тыс. руб. Заключение должно быть представлено не позднее 12 декабря 2025 года. Производство по делу приостановлено до получения экспертного заключения.

ОЭЗ «Алабуга» обратилась в суд с иском о взыскании 95,9 млн руб. за поставку некачественного товара в июне 2025 года.

Ранее ООО «АМС» не признало иск, ссылаясь на переписку с сотрудниками истца, где предлагалось внести конструктивные изменения в изделия. Ответчик настаивал на допуске своего представителя к отбору образцов для экспертизы.

Анар Зейналов