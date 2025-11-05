Whoosh отключил более 7 тысяч электросамокатов в Екатеринбурге

Сервис кикшеринга Whoosh приступил к сбору более 7 тыс. электросамокатов в Екатеринбурге в связи с завершением сезона, рассказали «Ъ-Урал» в пресс-службе компании. Всего в марте-ноябре в городе совершили более 5,5 млн. поездок на средствах индивидуальной мобильности (СИМ) Whoosh. «Около 95% всех поездок в этом сезоне происходило по транспортному сценарию. В среднем, поездка длилась 10 минут, и за это время пользователь проезжал около три-четыре км»,— пояснили пресс-секретарь компании Денис Балакирев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Самокаты Whoosh

Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ Самокаты Whoosh

Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ

В Whoosh отметили, что 92% пользователей получили «высший рейтинг» в сервисе в связи с безопасным и аккуратным вождением без инцидентов. «Лишь 0,04% пользователей получили снижение рейтинга из-за неправильной парковки или пересечения автомобильной дороги, не спешившись на пешеходном переходе. Еще 8% пользователей ездят недостаточно часто или зарегистрировались недавно, и об их поведении за рулем самоката пока недостаточно данных»,— добавили господин Балакирев. С этим Whoosh заблокировал более 2,1 тыс. аккаунтов подростков до достижения ими 16-летнего возраста.

В сервисе кикшеринга подчеркнули, что число аварий на самокатах компании по сравнению с сезоном 2024 года сократилось на 50%. «Позитивная статистика наблюдалась во всех районах Екатеринбурга. Показатель по числу аварий в результате поездок подростков младшего возраста снизился на 80%, поездок вдвоем — на 72%, неспешивания на пешеходных переходах — на 52%. Более 90% происшествий обходилось с легкими последствиями или совсем без них»,— заверил Денис Балакирев.

В Whoosh добавили, что в 2025 году число пользователей сервиса в Екатеринбурге достигло 1,5 млн человек. «За время межсезонья все самокаты пройдут глубокое техобслуживание и ремонт, чтобы весной снова вернуться на улицы города»,— отметил господин Балакирев.

Ранее, 3 марта, о завершении сезона в Екатеринбурге объявил сервис кикшеринга «МТС Юрент». Пользователи 5 тыс. самокатов компании проехали 3,6 млн км. по столице Урала.

Василий Алексеев